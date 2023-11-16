شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل الهاتريك الثاني له مع المنتخب الوطنى بعد غياب 10 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول ونادي ليفربول الإنجليزي ثلاثة أهداف للفراعنة في شباك جيبوتي خلال المباراة التى تجمعهما حالياً بإستاد القاهرة في ضربة البداية بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويلعب منتخب مصر حالياً مع جيبوتي ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال، والتي ينافس فيها الفراعنة وجيبوتي في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا.

أهداف محمد صلاح جاءت في الدقائق ، 17 و22 و48 ليكتب النجم العالمي تاريخاً رائعاً مع الفراعنة ، وتخطى محمد صلاح رقم عمرو زكى مهاجم الفراعنة السابق في ترتيب قائمة هدافي مصر باحتلاله المركز الثانى فى تصفيات كأس العالم عبر تاريخها بعد تسجيله ثلاثة أهداف في مرمى جيبوتي.

ويمتلك محمد صلاح، نجم ليفربول، 14 هدفا فى تصفيات المونديال، متفوقا على المهاجم الدولي السابق عمرو زكي، برصيد 12 هدفا، ويتواجد حسام حسن فى المركز الرابع، برصيد 10 أهداف، ثم أحمد حسن 7 أهداف.

هاتريك صلاح أمام جيبوتي ليس الأول له بقميص الفراعنة إذ سبق وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام زيمبابوي يوم 9 يونيو عام 2013، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بأربعة أهداف مقابل هدفين كان من نصيب محمد صلاح ثلاثة أهداف وقتها.