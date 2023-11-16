تصفيات مونديال 2026: كوريا الجنوبية تقسو على سنغافورة

الرياص - اسماء السيد - سيول: قسا المنتخب الكوري الجنوبي على ضيفه السنغافوري بخماسية نظيفة الخميس على ملعب "كأس العالم" في سيول في افتتاح الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الثاني من تصفيات آسيا المشتركة لكأس العالم 2026 في كرة القدم وكأس آسيا 2027.

وانتظر المنتخب الكوري حتى الدقيقة 44 لافتتاح التسجيل عبر مهاجم ميدتيلاند الدنماركي غيو سونغ جو اثر تمريرة من لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي كانغ إن لي.

وصنع جو الهدف الثاني لمنتخب بلاده مطلع الشوط الثاني وتحديدا بعد أربع دقائق عندما مرر كرة الى مهاجم ولفرهامبتون الانكليزي هي تشان هوانغ تابعها داخل المرمى (49).

وأضاف قائد كوريا وفريق توتنهام الانكليزي هيونغ مين سونغ الثالث في الدقيقة 63، وحصل منتخب بلاده على ركلة جزاء انبرى لها مهاجم نوريتش سيتي الانكليزي أوي جو هوانغ بنجاح (67)، قبل أن يختم عزز نجم النادي الباريسي لي المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 85.

وتلعب تايلاند مع الصين لاحقا ضمن المجموعة ذاتها.

وفي المجموعة السادسة التي تضم المنتخب العراقي، تغلبت ماليزيا على الفيليبين بهدفين نظيفين سجلهما فان توان نغويين (16) ودينه باك نغويين (90+5).

ويلعب العراق مع إندونيسيا لاحقا في البصرة.

ويشتمل الدور الثاني على 36 منتخباً قُسّمت على 9 مجموعات بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين. يتأهل أول منتخبين إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.