تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال .. العراق يحقق فوزًا عريضًا على أندونيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن المنتخب العراقي من تحقيق فوزًا عريضًا على نظيره الإندونيسي بخماسية لهدف ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب البصرة الدولي، لحساب منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، بحضور جماهيري يقدر بـ 60 ألف مشجع.





وتمكن المنتخب العراقي بعد هذا الفوز العريض من اعتلاء صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف فيتنام الذي تمكن من تحقيق الفوز خلال وقت سابق على الفلبين بثنائية من دون رد.

ومن المقرر أن يحل المنتخب العراقي ضيفًا على نظيره فيتنام في هانوي يوم 21 من شهر نوفمبر الجاري ، بينما يلتقي منتخب إندونيسيا مع الفلبين.

مصر وجيبوتي ..

وعلى صعيد القارة السمراء ، انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره جيبوتي، بهدفين دون رد لصالح الفراعنة، فى المباراة التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم 2026.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم عن طريق عرضية من الجانب الأيسر ليسددها صاروخيه لتسكن الشباك فى الدقيقة 16 معلنا الهدف الأول، واستطاع الفرعون المصري مو صلاح تعزيز أهداف مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 22 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة هدفين دون رد وينتهى الشوط الأول بثنائية نظيفه.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.