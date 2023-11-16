مصر وجيبوتي .. تشافاني حكم المباراة الدولي في عمر الـ 27

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ لحظات مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الجيبوتي لحساب الجولة الأولى من مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.





ويدير الجنوب أفريقي تشافاني ، اللقاء تحكيميًا ويبلغ من العمر 27 عامًا.

يذكر أن تشافاني أصبح حكمًا محترفًا عام 2015 وهو يبغ من العمر 19 سنة ، كما أدار لقائه الأول كحكم رئيسي عام 2017 ووقتها كان يبلغ من العمر 21 عامًا.

ويخوض المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد سامي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد مصطفى "زيزو"، محمد النني.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

بينما تضم مقاعد البدلاء ..

محمد صبحي، أحمد الشناوي، محمود حسن تريزيجيه، محمد حمدي، محمد شريف، حمدي فتحي، علي جبر، طارق حامد، محمد هاني، إمام عاشور، مصطفى فتحي، حسين الشحات.