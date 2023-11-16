محمد صلاح يفتتح التسجيل مع منتخب مصر أمام جيبوتي بتصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - سجل محمد صلاح هدف التقدم لمنتخب مصر أمام نظيره جيبوتي في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأحرز صلاح الهدف الأول فى الدقيقة 16 من زمن الشوط الألأول عن طريق الجبهة اليسرى من ناحية اللاعب أحمد فتوح ليعلن تقدم الفراعنه بالهدف الأول في المباراة.

وتسير المباراة فى اتجاه واحد وهو استحواذ كلى لمنتخب مصر لكجريات اللعب داخل المستطيل الأخضر، ومحاصرة منتخب جيبوتي داخل منطقة جزاءه واستمرار مسلسل ضياع الفرص السهلة.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، رفقة بوركينا فاسو وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون.

القنوات الناقلة لـ مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

وتمكنت شبكة قنوات أون تايم سبورت من الحصول على حق بث مباريات منتخب مصر بتصفيات كأس العالم 2026 في الذهاب والإياب، وتخصص قناة أون تايم سبورت لنقل مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي على الهواء مباشرة عبر البثين الأرضي والفضائي.