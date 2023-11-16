أهلي 2007 يتفوق على المقاولون بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ في تحقيق فوز كبير على ضيفه المقاولون العرب، بركلات الترجبح بنتيجة ٣ - ١، عقب التعادل ١ - ١ خلال مجريات الوقت الأصلي للقاء الذي أقيم بينهما اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.



وتمكن عصام أحمد من التسجيل للأهلي بمقصية خلفية رائعة في الدقيقة ٦١، وسجل المقاولون هدف التعادل، ليتجه الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل له كل من إياد مدحت وياسين عاطف وعمر فتحي، بينما أهدر محمد عبدالفتاح.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - سيف أحمد - عصام أحمد - أحمد الشيخ - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح تاحا.

كما شهد اللقاء مشاركة عمر كمال بدلًا من كريم عمرو، وعمر فتحي بدلًا من زيدان ناجح، وياسين عاطف بدلًا من عصام أحمد، وياسين عاطف بدلًا من مصطفى بهجت، ومحمد أشرف بدلًا من مصطفى بهجت.

بهذه النتيجة نجح فريق «أهلي ٢٠٠٧» في رفع رصيده إلى ٣٠ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز «أهلي ٢٠٠٧» على كل من فاركو ٢ - ١، وعلى الداخلية ٥ - صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبدالرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.