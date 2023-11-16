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محمد صلاح يُعزز بهدف ثانٍ لمنتخب مصر أمام جيبوتي

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ياسر رشاد - القاهرة - تصفيات كأس العالم 2026

الخميس 16/نوفمبر/2023 - 06:29 م 11/16/2023 6:29:57 PM
محمد صلاح

استطاع محمد صلاح إحراز ثاني أهداف منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي في المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء معلنا ثاني أهداف الفراعنة أمام جيبوتي بتصفسات أمم أفريقيا الحالية.

وكان صلاح قد افتتح التسجيل وأحرز الهدف الأول فى الدقيقة 16 من بداية اللقاء وبتلك الأحداث الجارية حتى الآن أصبحت النتيجة هدفين دون رد.

 تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

في حراسة مرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع عمر كمال ، أحمد سامي ،محمد عبد المنعم ،أحمد فتوح 
خط الوسط: مروان عطية، محمد النني ، أحمد سيد زيزو
خط الهجوم مرموش ، محمد صلاح ، مصطفي محمد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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