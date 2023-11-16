مصطفى محمد يوقع على خامس أهداف مصر أمام جيبوتي

ياسر رشاد - القاهرة - سجل المنتخب الوطني خامس أهدافه في شباك جيبوتي ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.





جاء الهدف عبر مصطفى محمد ، لتصبح النتيجة تفوق مصر بخماسية دون رد خلال المواجهة.

كانت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره جيبوتي، بهدفين دون رد لصالح الفراعنة.

وسجل محمد صلاح هدف التقدم عن طريق عرضية من الجانب الأيسر ليسددها صاروخيه لتسكن الشباك فى الدقيقة 16 معلنا الهدف الأول، واستطاع الفرعون المصري مو صلاح تعزيز أهداف مصر بالهدف الثاني في الدقيقة 22 من ضربة جزاء لتصبح النتيجة هدفين دون رد وينتهى الشوط الأول بثنائية نظيفه.

ومع مجريات الشوط الثاني ، سجل صلاح ثنائية أيضًا .

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.