قافلة إغاثة من مؤسسة الأهلي المجتمعية لقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي المجتمعية، برئاسة محمود الخطيب، إرسال قافلة إغاثة لدعم الأشقاء في غزة ومساندتهم في الوقت الذي يتعرضون له من عدوان غاشم من الاحتلال الصهيوني.





و تضم قافلة الإغاثة التي من المقرر أن تتوجه إلى معبر رفح خلال الساعات القادمة عددًا من الشاحنات التي تحتوي على مواد غذائية وطبية، للمساعدة على الوفاء بحاجة أهالينا في فلسطين.

التضامن مع فلسطين ..

كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد أرسل صباح اليوم قافلة إغاثة تضمنت عددًا من الشاحنات، توجهت إلى معبر رفح قبل ساعات لدعم الأشقاء في فلسطين.

جاء ما سبق الإشارة إليه في إطار قرار مجلس إدارة النادي بالتضامن مع الأشقاء ودعمهم ومساندتهم في المحنة التي يمرون بها.