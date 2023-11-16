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تريزيجية يسجل الهدف السادس في شباك جيبوتي بتصفيات المونديال

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ياسر رشاد - القاهرة - استطاع محمود حسن تريزيجية احراز الهدف السادس لـ منتخب مصر في شباك جيبوتي في الدقيقة 88 لتصبح النتيجة 0/6 لـ الفراعنة، في المباراة التي تقام حاليًا، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر أمام جيبوتي
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش  - مصطفى محمد - محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي 
و تذاع مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر فضائية on time sports HD 1 وSSC 1 و5 HD.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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