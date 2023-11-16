محمد صلاح يحقق رقماً مميزاً جديداً مع منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - سجل محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول ونجم ليفربول الإنجليزي رقماً مميزاً جديداً خلال مشاركته في مباراة جيبوتي في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل محمد صلاح هدفين لمنتخب مصر في شباك منتخب جيبوتي ليرفع رصيده إلى 13 هدفاً في تاريخ مشاركته مع الفراعنة بمباريات التصفيات المؤهلة لبطولات كأس العالم.

وتخطى صلاح بهدفيه في شباك جيبوتي عمرو ذكي نجم منتخب مصر السابق والذي سجل 12 هدفاً بالتصفيات المونديالية.

ويتواجد محمد صلاح في المركز الثاني خلف محمد أبوتريكة صاحب صدارة الهدافين المصريين في تصفيات كأس العالم بـ 14 هدفاً.