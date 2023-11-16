شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. منتخب مصر يسجل خماسية فى مرمى جيبوتى ويبحث عن المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من زمن مباراة منتخب مصر أمام جيبوتى، وبات الفراعنة في المقدمة بخماسية دون رد، فى اللقاء الذى يجمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا. جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثاني من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" في الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لـ تريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها في الشباك. جاءت أولى المحاولات للفراعنة في الدقيقة الثالثة من تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء عن طريق عمر مرموش لكنها بعيدة عن المرمى، ثم جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر من ركلة ركنية شتتها الدفاع لتصل إلى محمد النني الذي سدد كرة أعلى العارضة.وقام البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بإجراء تغيير في بداية الشوط الثانى بمشاركة على جبر بدلا من محمد عبد المنعم. وتخطى محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى رقم عمرو زكى مهاجم الفراعنة السابق في ترتيب قائمة هدافي مصر باحتلاله المركز الثانى فى تصفيات كأس العالم عبر تاريخها بعد تسجيله هدفين فى شباك منتخب جيبوتي. ويمتلك محمد صلاح، نجم ليفربول ، 13 هدفا فى تصفيات المونديال، متفوقا على المهاجم الدولي السابق عمرو زكي، برصيد 12 هدفا، ويتواجد حسام حسن فى المركز الرابع، برصيد 10 أهداف، ثم أحمد حسن 7 أهداف. وجاءت أهداف محمد صلاح الـ 13، في تصفيات كأس العالم، بواقع 6 أهداف في تصفيات مونديال 2014، و5 أهداف في تصفيات مونديال 2018، وهدفين في تصفيات 2023 بشباك جيبوتى، ويحتل محمد صلاح، وصافة ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 53 هدفًا، خلف حسام حسن الذي سجل 68 هدفًا.

وضم تشكيل منتخب مصر كلًا من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - احمد سامي - احمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد".

بينما يخوض منتخب جيبوتي اللقاء بالتشكيل التالي: "حراسة المرمي: سوليت، والدفاع: علي فارادا، موسى آرايتا، وارساما إبراهيم و موجيه إدريس، والوسط: عبدي حمزة، دواليه محمود و وارساما حسن، وفي الهجوم: جابريل دادزي، مهدي و صامويل أكينبو".

ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر و هم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات. وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قيادة مباراة مصر وجيبوتي، في الجولة الأولى لللحكم الجنوب أفريقي ألفريد شافاني، ويعاونه كل من: إيلفاز سيتول، مساعد أول، وكاجارا ميكوينا، مساعد ثانٍ، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو، حكمًا رابعًا.

وانطلق معسكر الفراعنة يوم 13 نوفمبر الجاري، وتوافد اللاعبون على المعسكر يومي 13 و14 من الشهر الجاري، كما خاض المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي.

وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.