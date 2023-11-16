شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراة الأهلى والزمالك فى قمة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الأهلى و الزمالك فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط والتى تجمع الفريقين غدا الجمعة .

وقامت لجنة المسابقات بمخاطبة الناديين بالمواعيد الجديد والتى تم تعديلها على مستوى الرجال والناشئين

وتقرر إقامة المباراة فى السابعة مساء بدلا من السادسة على مستوى مباراة الرجال، بينما تقام مباراة المرتبط فى الثانية ظهرا بدلا من الرابعة.

ويقود احمد الجارحى المدرب العام لفريق كرة سلة الاهلى رجال، امام نظيره الزمالك فى اياب ربع نهائي دورى المرتبط فى المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة.

ويقود الجارحى الفريق بعد طرد اوجستى بوش فى مباراة الذهاب التى أقيمت على صالة الزمالك، وانتهت بفوز الاحمر

ووفقا للوائح وقوانين السلة فان الطرد يعنى الإيقاف مباراتين،وبالتالي يتغيب اوحستى بوش عن قيادة الفريق ويتولى الجارحى مهمة المدير الفنى خلال مباراة العودة.