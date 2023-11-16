شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينفرد بصدارة هدافى المنتخب الوطنى فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي بصدارة قائمة هدافي مصر فى تصفيات كأس العالم عبر تاريخها بعد تسجيله 4 أهداف فى شباك منتخب جيبوتي في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن قارة أفريقيا.

ويمتلك محمد صلاح، نجم ليفربول، 15 هدفا فى تصفيات المونديال، وجاءت أهداف محمد صلاح الـ 15، في تصفيات كأس العالم، بواقع 6 أهداف في تصفيات مونديال 2014، و5 أهداف في تصفيات مونديال 2018، و4 أهداف في تصفيات 2023 بشباك جيبوتى.

ويحتل محمد صلاح، وصافة ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 55 هدفًا، خلف حسام حسن الذي سجل 68 هدفًا.

وضم تشكيل منتخب مصر كلًا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - احمد سامي - احمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد".

وبدأ جيبوتى المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمي: سوليت، الدفاع: علي فارادا، موسى آرايتا، وارساما إبراهيم و موجيه إدريس،الوسط: عبدي حمزة، دواليه محمود و وارساما حسن،الهجوم: جابريل دادزي، مهدي و صامويل أكينبو.

وانطلق معسكر الفراعنة يوم 13 نوفمبر الجاري، وتوافد اللاعبون على المعسكر يومي 13 و14 من الشهر الجاري، كما خاض المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي.

ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.

جدير بالذكر أن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجح فى الحصول على حقوق البث التلفزيونى لكافة مباريات منتخب مصر الأول فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بالتعاون مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والبنك الأهلى المصرى وشركة اتصالات مصر، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافة مباريات المنتخبات الأفريقية فى باقى مجموعات التصفيات، وعدد من الحقوق التجارية الخاصة بالتصفيات.

ووعدت إدارة "أون تايم سبورتس" و قطاع القنوات الرياضية بالمتحدة انها ستقدم خدمة إعلامية متميزة لمنافسات التصفيات، وتغطية متكاملة للمشاهد أينما كان، طوال مدة التصفيات الممتدة من الان و حتى 2026، سواء من خلال البث التلفزيوني للمباريات أو الاستوديوهات التحليلية أو العديد من البرامج التي سيتم إنتاجها خصيصاً لمباريات التصفيات الأفريقية.