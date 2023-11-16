شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعسكر 5 أيام ببرج العرب استعداداً لمباريات دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري وذلك استعدادا لعودة مواجهات الدوري المصري الممتاز عقب أنتهاء فترة التوقف الدولي.

ويسعى طارق مصطفى خلال المعسكر تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلي خلال المعسكر مباراة ودية تجريبية أمام فاركو بالإسكندرية الإثنين المقبل .

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الأهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر على استاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة مساء.