بعد سوبر هاتريك جيبوتي.. محمد صلاح يوجه رسالة هامة للجمهور

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر، أن تسجيل أربعة أهداف في مباراة جيبوتي أمر جيد لكن الأهم هو فوز منتخب مصر فالانتصارت الجماعية هي الأهم له.

وقال صلاح فى تصريح لقناة أون تايم سبورتس إن المنتخب قادر على تحقيق نتيجة ايجابية فى أمم أفريقيا المقبلة تحت قيادة فنية جديدة.

وأشار إلى أن علاقته قوية بجميع لاعبي منتخب مصر فهو يعرف البعض منهم منذ أكثر من 12 عاماً وهناك روح جيدة للغاية بين الجميع في معسكر المنتخب الوطني دائماً.

وتحدث عن تسجيله 200 هدف في إنجلترا ، قائلاً: هذا أمر رائع بالطبع ..لكني أحلم أيضاً بمواصلة الأنجازات الجماعية.

ووجه صلاح رسالة للجماهير المصرية قائلا :" أتمنى عودة القاعدة الجماهيرية للمنتخب مُجدداً ، وليس فى مباراة الصعود في ختاك التصفيات ، مُتمنياً أن يعود الجمهور لدعم المنتخب الوطني في جميع المباريات وليس في مباراة واحدة فقط خلال ختام التصفيات.