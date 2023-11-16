الامارات | الهـاشمي: الإمارات ثاني أكثر دولة في العالم احتضاناً لبطولات الغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جولة «دي بي ورلد» عن مضاعفة جهودها التي تقوم بها لتطوير رياضة الغولف عالمياً في المنطقة، وذلك من بوابة دولة الإمارات التي تتخذ منها مقراً إقليمياً، مع ترقب إقامة ثماني بطولات دولية في المنطقة خلال عام 2024، منها سبع بطولات في الإمارات تحديداً.

وتم بحث مستقبل رياضة الغولف في المنطقة وانتشارها بين العرب، خلال لقاء طاولة مستديرة مع وسائل الإعلام، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، والمدير التنفيذي للعمليات - المجتمعات والمناطق الحرة (دي بي ورلد)، عبدالله الهاشمي.

وأقيم لقاء الطاولة المستديرة، أمس، في نادي عقارات جميرا للغولف، بالتزامن مع انطلاق منافسات بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتضم أفضل 50 لاعباً خلال الموسم الجاري من أبرز نجوم اللعبة في العالم.

وتضم قائمة البطولات الثماني كلاً من: بطولة «دبي إنفيتيشنال» في منتجع خور دبي للغولف، بطولة «هيرو دبي كلاسيك» في نادي الإمارات للغولف، بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للغولف، بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس للغولف، بطولة جولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للغولف، بطولة البحرين في النادي الملكي للغولف، وبطولتين في جولة التحدي وهما: بطولة تحدي الإمارات في نادي شاطئ السعديات للغولف، وبطولة تحدي أبوظبي في نادي أبوظبي للغولف.

وتحدث سعيد حارب عن بدايات انطلاقة هذه البطولة، حيث ترأس اللجنة المنظمة للنسخة الأولى عام 2009، وقال: «إن الدولة تمتلك ملاعب غولف رائعة، من بينها ملعب عقارات جميرا، وتمتلك خبرات تنظيمية كبيرة»، وتابع: «أهمية إقامة الحدث في دبي تعود إلى مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية عموماً ورياضة الغولف خصوصاً، حيث كانت دبي سبّاقة في تشييد ملاعب حديثة وعديدة قبل دول ومدن المنطقة، وفيها حالياً 13 ملعباً من أجمل وأحدث الملاعب العالمية من فئات (9-18 حفرة)، ومن المهم لهذه البطولة الكبيرة التي تستقطب مشاركة أكثر من 50 لاعباً من نخبة اللاعبين بدبي، من خلال مكانة دبي ومكانة راعي البطولة

(دي بي ورلد) موانئ دبي العالمية، وهي شركة وطنية رائدة على مستوى العالم، وكذلك مكانة رياضة الغولف وتوافر ملاعب عالمية المستوى، المصممة بالتعاون مع أهم نجوم اللعبة وأكبر المطوّرين والشركات».

وأضاف: «تأثير الجولة كبير، سواء من ناحية الحضور الجماهيري من داخل الدولة وخارجها، الذي يزيد على 60 ألف متفرج عاشق للغولف من مختلف الجنسيات، منهم أعداد كبيرة تأتي إلى الدولة لحضور المنافسات القوية بمشاركة نجوم اللعبة، ويمثل ممارسو وجمهور الغولف قطاعات مهمة في مجال الأعمال، كما أن جولة البطولة النهائية وقبلها الجولات العديدة في دولة الإمارات في مختلف الملاعب، تنعش قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية وإسهامه في الناتج المحلي لدبي، إلى جانب إلهام الرياضيين واستقطاب المزيد من ممارسي رياضة الغولف ومشجعيها من المقيمين والزوّار من الدول العربية ومختلف دول العالم».

أما نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، اللواء طيار «م» عبدالله الهاشمي، فكشف أن الإمارات ثاني أكثر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، وتتفوق على دول عريقة في أوروبا وآسيا وغيرها، على صعيد احتضان البطولات الدولية التي تقام فيها بهذا المستوى الاحترافي العالي، ومنها سبع بطولات في الموسم المقبل، كما توجد على أرض الدولة أكاديميات عالمية المستوى، وهو ما يسهم في منح الفرصة للاعبينا لخوض هذا النوع من المنافسات أيضاً، عبر المقاعد التي نحصل عليها وفق اتفاقية التعاون مع جولة «دي بي ورلد»، ونترقب خلال السنوات الخمس المقبلة ظهور عدد أكبر من اللاعبين المحليين بمستويات أعلى في الفترة المرحلة.

واعتبر المدير التنفيذي للعمليات - المجتمعات والمناطق الحرة (دي بي ورلد)، عبدالله الهاشمي، أن رعاية هذه الجولة تأتي تعزيزاً لمكانة دبي والإمارات حول العالم، من خلال البطولات التي تقام في مختلف القارات والدول، وتضم أفضل نجوم العالم، كما حرصت «دي بي ورلد» على إقامة فعاليات مجتمعية ومبادرات استدامة رائدة من نوعها، للتأكيد على دور الجولة والبطولة في التأثير الإيجابي في المجتمع من بوابة الرياضة.

سعيد حارب:

• الجولة ترفع مستوى التنافس، وتلهم اللاعبين، وتعزّز السياحة الرياضية.

• (دي بي ورلد) تتصدر المشهد العالمي لتطوير اللعبة.

• 8 بطولات دولية في المنطقة خلال 2024، منها سبع بطولات في الإمارات.