سبب غريب يدفع إثيوبيا لطلب تأجيل مباراتها ضد بوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - طلب منتخب إثيوبيا الاول لكرة القدم من الاتحاد الدولي تأجيل مباراته المقبلة ضد نظيره بوركينا فاسو، في تصفيات قارة أفريقيا المقبلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

مباراة إثيوبيا المقبلة ستكون امام بوركينا فاسو ليطلب الاتحاد الإثيوبي تأجيل المباراة بسبب تأخر نهاية مباراته الاخيره ضد سيراليون بسبب ظروف الطقس، حيث اكمل المنتخبين بعد مراجعة القرار والاتفاق مع مراقب المباراة.

فيفا يدرس طلب منتخب إثيوبيا

ووفقًا لما تم التأكيد عليه فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم يبحث طلب منتخب إثيوبيا في الفترة الحالي وسيكون الرد خلال ساعات، حيث من المقرر أن تقام مواجهة بوركينا فاسو المقبلة يوم الثلاثاء المقبلة 21 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في حال استجابة الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن تأجيل مباراة إثيوبيا ضد بوركينا فاسو سيكون لمدة ساعة واحدة فقط عن الموعد المحدد لها سابقًا.

جدير بالذكر ان منتخبي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن مجموعة منتخب مصر الأولى في تصفيات كأس العالم، والتي تضم أيضًا منتخبات جيبوتي وغينيا الإستوائية وسيراليون.