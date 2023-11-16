محمد صلاح يدخل قائمة شرف الـ"سوبر هاتريك" في تاريخ منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم المصري الدولي محمد صلاح سوبر هاتريك قاد منتخب مصر لتحقيق الانتصار اليوم على حساب جيبوتي بخماسية، لينضم نجم نادي ليفربول الإنجليزي لقائمة شرف الـ سوبر هاتريك في تاريخ الفراعنة.

11 لاعب في تاريخ منتخب مصر سجل سوبر هاتريك

سبق محمد صلاح 10 لاعبين سجلوا أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في لقاء وحيد، وأصبح الفرعون هو رقم 11 في تاريخ المنتخب الوطني، وضمت القائمة لاعب وحيد فعلها مرتين وهو محمد العطار "الديبة"، وجاءت القائمة كالتالي:-

محمد العطار "الديبة" ضد فلسطين عام 1953 بدوري الألعاب العربية.

السيد الضظوي ضد ليبيا في عام 1953 بدوري الألعاب العربية.

محمد العطار "الديبة" عام 1957 في كأس أمم أفريقيا.

بدوي عبدالفتاح ضد منتخب لاوس في عام 1963 ببطولة إندونيسيا الودية للدول الناشئة.

عبده نصحي بنفس اللقاء ضد لاوس في عام 1963 ببطولة إندونيسيا الودية للدول الناشئة.

حسن الشاذلي ضد منتخب نيجيريا عام 1963 في كأس امم أفريقيا.

محمد صديق شحته ضد منتخب أوغندا في عام 1963 بالتصفيات المؤهلة لاولمبياد طوكيو.

مصطفي رياض ضد اليمن في عام 1965 بدوري الألعاب العربية.

أحمد بلال في شباك منتخب مدغشقر عام 2003 بتصفيات أمم أفريقيا.

عماد متعب ضد منتخب السودان في عام 2007 بدورة الألعاب العربية.

وأخيرًا محمد صلاح في شباك جيبوتي عام 2023 بتصفيات كأس العالم.

جدير بالذكر أن 2 من السوبر هاتريك التي تم ذكرها كان في لقاء وحيد ضد منتخب لاوس الي انتهى بفوز الفرعنة 15-0 حينها، ليصبح الانتصار الأكبر في تاريخ منتخبنا.