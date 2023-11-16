من مخيم لاجئين لـ بايرن ميونيخ.. حكاية اللاعب نيستوري نجم البافاري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بايرن ميونيخ التعاقد مع اللاعب الأسترالي الواعد نيستوري إيرانكوندا لاعب فريق أديليد يونايتد الاسترالي، ليكون ضمن فريق الشباب خلال المرحلة المقبلة حتى الوصول للفريق الأول، ونعرض لكم في التقرير التالي قصة اللاعب الواعد الذي بدأ في مخيم اللاجئين.

وقع نادي بايرن ميونيخ مع اللاعب نيستوري إيرانكوندا والذي سينضم للفريق بنهاية الموسم الحالي 2023-2024 بعد طويل الأمد بعد أن يتم اللاعب سن الـ 18 عاما، ليبدًا مسيرته في الملاعب العالمية على غرار اللاعب الكندي الفونسو ديفيز الذي كان بنفس البداية.

نيستوري إيرانكوندا من مخيم اللاجئين لبايرن ميونيخ

وُلد اللاعب نيستوري إيرانكوندا في مخيم للاجئين في تنزانيا لأبوين من بوروندي، وانتقل إلى مدينة بيرث في استراليا عندما كان رضيعًا ومنها انتقل لمدينة أديليد حيث بداية مسيرة اللعب والتألق، ليسطع في مركز الجناح، ويتميز بالسرعة الفائقة.

دخل اللاعب اهتمام عدد كبير من الأندية خلال الفترة الماضية قبل الانتقال لبايرن ميونيخ ومن بينها عروض من أندية الدوري الإنجليزي، وفضل اللاعب الانتقال للعملاق البافاري بسبب عشق والدة لهذا الفريق والذي كان يزين مخيم اللاجئين بألوان قميص الفريق الأول، وهذا جعله فخور بالانتقال له.

بداية إيرانكوندا مع فريق أديليد الاستراليا كانت من عمر 15 عاما بشهر يناير من العام الماضي 2022، وكان يشارك أغلب المباريات من على مقاعد بدلاء المنتخب الاسترالي إلى أن أهدافه كانت أكبر عامل لشهرته والتعريف بموهبته أمام الجمهور.

ما هو منتخب نيستوري إيرانكوندا

لعب نيستوري إيرانكوندا مع الفئات السنية المختلفة لمنتخب استراليا حتى منتخب 17 عام، وتم تصعيده للمنتخب الأول للكونجارو وجلس على مقاعد البدلاء في مواجهتين وديتين دوليتين لكنه لم يشارك في أي منها، وبالتالي فإن اللاعب حتى الآن لم يختار منتخبة الأساسي، مما يجعله عرضه للتأثير باللعب للمنتخب الألماني مستقبلًا.

يتميز اللاعب نيستوري بالسرعة العالية وسهولة المراوغات والقدرة على إنهاء الهجمات، ويرى الجهاز الفني لفريق الشباب في بايرن ميونيخ أن اللاعب سيتطور كثيرًا خلال الفترة المقبلة ليكون قادر على قيادة الفريق الأول، و لم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة.