إبراهيم صلاح: سداسية جيبوتي رسالة قوية لمنتخبات إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، بفوز المنتخب الوطني على جيبوتي بسداسية نظيفة فى مستهل مشواره بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "البداية جيدة للغاية والفوز عريض ويمنح الثقة للاعبين خلال الفترة المقبلة، والمنتخب أصبح متجانس وقوي".

وأضاف: "فوز اليوم رسالة لمنتخبات إفريقيا بأن المنتخب قادم، وفوز اليوم منحنا العديد من المكاسب أهمها الثقة للاعبين والجهاز الفني".

حقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا على نظيره جيبوتي بسداسية من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في ثاني لقاءات دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.