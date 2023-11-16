استبعاد ثنائي جديد من المنتخب السعودي وضم مدافع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لـ المنتخب السعودي بقيادة المدرب مانشيني اليوم الخميس، استبعاد ثنائي جديد من قائمته في تصفيات كأس العالم 2026 الجارية حاليًا، وبذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها لاعبي الصقور في الفترة الأخيره.

استبعاد ثنائي المنتخب السعودي بسبب الإصابة

واعلن المنتخب السعودي قبل قليل استبعاد الثنائي عبدالإلة العامري مدافع فريق نادي النصر بالإضافة إلى ياسر الشهراني نجم نادي الهلال من قائمة الصقور، وذلك لدم الجاهزية بسبب الإصابة التي تعرضا لها.

وجاء انضمام عبدالباسط هندي مدافع النادي الأهلي ليكون بديلًا عنهم، ومن المتوقع أن يصل معسكر الصقور خلال ساعات قليلة من الآن.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "المدير الفني للمنتخب الوطني روبيرتو مانشيني يستبعد ياسر الشهراني وعبدالإله العمري، ويضم "عبدالباسط هندي" لمعسكر الأخضر.

ولا تعتبر هذة الواقعة هي المرة الاولى في معسكر الصقور خلال أيام قليلة من بدايته، فسبق وان تم استبعاد كل من ناصر الدوسري وسالم الدوسري وأيمن يحيي، واستدعاء كل من عبدالإلة هوساوي وخالد الغنام.