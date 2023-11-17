شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور للاعبي كابيتانو مصر: البرنامج فرصة لن تتكرر.. استغلوها جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام عاشور، نجم الأهلى والمنتخب السابق، إن برنامج كابيتانو مصر فرصة لن تتكرر، وعلى اللاعبين أن يستغلوها جيدا، وأضاف عاشور فى برنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة أون سبورت، أن كابيتانو فرصة مش بتيجي لأى حد فاستغلوها.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.