شكرا لقرائتكم خبر عن الوجوه الجديدة أبرز مكاسب معسكر منتخب الصالات استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة، المدير الفني للمنتخب، معسكره التدريبى المفتوح، الذى أقيم على الصالة المغطاة باستاد القاهرة اليوم، وذلك استعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى موزمبيق والمؤهلة إلى كأس العالم خلال الفترة المقبلة.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من جمال عبد الناصر، على رمضان، خالد وليد، خالد يسرى، صلاح فرج الله السمان، محمد مصطفى كامل، أحمد على، أحمد مصطفي فرج، محمد سعيد لبيب، إبراهيم السيد صلاح، محمود عبد الوهاب، محمود فتحي عبد الله، على فرج، محمد عصام أحمد، محمد جمال رجب، محمد فتحى، محمود أيمن، علاء محمد حسن ومصطفي محمود عبد الهادي.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على ضم بعض الوجوة الجديدة التى تم انتقائها من المعسكر الى القوام الأساسى للفراعنة، خلال المرحلة المقبلة لإكسابهم المزيد من الخبرة الدولية.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبد الخالق مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل طبيبا، أحمد ممدوح المدلك، إيهاب الجندى المدير الإدارى وأحمد حسن مسئول المهمات.