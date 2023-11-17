شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: غياب الـ"VAR" ناقوس خطر رغم سداسية الفراعنة أمام جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي الجنوب أفريقي جيلى الفريد صاحب الـ27 عاما ظهر بمستوى فنى وإدارى متواضع خلال إدارته لمواجهة منتخب مصر أمام جيبوتى، في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي انتهت بفوز الفراعنة 6/ صفر.

وقال عقل إنه رغم سهولة المباراة والنتيجة الكبيرة إلا أن الحكم لم يرتق لإدارة مثل هذه المباريات، موضحا أن ظهور هذا المستوى الفني للحكام بتصفيات كأس العالم يُنذر بكوارث تحكيمية، إلى جانب غياب الـ" VAR"، ويدق ناقوس خطر على مصير هذه التصفيات المؤهلة للمونديال، التي تعتبر حلم كل المنتخبات للمشاركة في هذا العرس الكروى الكبير.

وأشارعقل إلى أن الحكم ورفاقه، كان ينقصهم خبرة إدارة مثل هذه المباريات، بعدما شهد اللقاء العديد من القرارات التحكيمية المؤثرة، وجاءت أبرزها في الدقيقة 15 تغاضى الحكم عن طرد "ادين ورسام" لاعب جيبوتى، للعب بقوة زائدة مع محمد صلاح، واكتفى الحكم بإنذار اللاعب فقط.

واستطرد عقل في تحليل للحالات التحكيمية قائلا: "في الدقيقة 22 ركلة جزاء للفراعنة على لاعب جيبوتى ادين ورسام وكان يجب إشهار البطاقة الصفراء للاعب إنذار ثان طبقا للقانون".

وواصل: "الحكم أشهر البطاقة الصفراء لمروان حمدي في مخالفة لا تستحق إنذارا حتى أنه أيضا لم يكن هناك مخالفة فنية من الأساس، ويعد أفضل ظهور للحكم في المباراة عندما تدخل لفض الاشتباك بين محمد صلاح كابتن منتخب مصر ولاعب جيبوتى في الدقيقة 65 من عمر اللقاء".

وأنهى تحليله قائلا: "المساعدان ظهرا بمستوى فنى سيئ جدا، وتمركز خاطئ خلال فعاليات اللقاء، الذى استمر حتى الدقيقة 95 بعد إضافة الوقت الضائع في نهاية شوطي المباراة".