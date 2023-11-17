شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شكشك يطلب تحديد مصيره فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مصطفى شكشك، لاعب إنبى، تحديد مصيره داخل الفريق البترولى بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات، وجلوسه حبيساً على دكة البدلاء، واستمرار خروجه من الحسابات الفنية، وعدم اعتماد تامر مصطفى المدير الفني للفريق البترولى عليه.

وطلب مصطفى شكشك تحديد جلسة مع الجهاز الفني للوقوف على أسباب استبعاده المستمر من المباريات رغم جاهزيته الفنية والبدنية، رغم أنه كان فترة على رادار الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية.

فى سياق مختلف يبحث تامر مصطفى عن وديات خلال فترة التوقف الدولى التى ينشغل فيها المنتخب الوطنى بمواجهتى جيبوتي والتى كانت اليوم 16 نوفمبرعلى استاد القاهرة الدولى وفازت فيها مصر بسداسية نظيفة، وسيراليون يوم 19 من الشهر ذاته فى ليبيريا.

ويرغب تامر مصطفى الحفاظ على لياقة لاعبيه البدنية، وحالتهم الفنية خاصة أن أول مباراة لإنبى بعد فترة التوقف الدولى أول ديسمبر المقبل أمام المصرى البورسعيدى ضمن منافسات الجولة السابعة من دورى nile .

من جانبه أكد تامر مصطفى أن الفريق البترولى يمتلك لاعبين رجال على قدر المسئولية، مؤكداً أن طموحه هو الوصول إلى مراكز متقدمة فى جدول الدورى وإعادة أمجاد النادى البترولى.