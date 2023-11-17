شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. حسام عاشور: كنت بتفرج على شيكابالا لوحدى بسبب جوزيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عاشور، لاعب الأهلي الأسبق، عن كواليس النصائح التي كان يقدمها له مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق قبل مباريات القمة أمام الزمالك.

وقال عاشور فى برنامج كابيتانو إن جوزيه كان يطلب منه التركيز مع شيكابالا ويقول: "ركّز مع شيكابالا، فكنت قبل المباراة بأيام أشاهد أداء شيكابالا فى المباريات بمفردى: "كنت بتفرج على شيكابالا لوحدى، من غير ما أقول لجوزيه المهم إنى أركز معاه وأذاكره، لدرجة إن شيكا عندما كان يرانى يقول لى يا صباح الضرب النهاردة".

وتطرق لاعب الأهلى السابق إلى خطته الفترة المقبلة، حيث يتلقى كورسات فى التدريب قائلا: "حاسس هبقى مدرب كويس".

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.