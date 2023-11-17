بركات عن سداسية جيبوتي: المنتخب تعلم من أخطاء الماضي

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0 بداية موفقة في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار بركات في تصريحات تليفزيونية إلى أن المنتخب تجنب أخطاء الماضي بالاستهتار أمام المنتخبات الصغيرة التي سبق أن خسر أمامها بعض النقاط، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية.

وواصل: "المنتخب تعامل بجدية واضحة في مباراة جيبوتي وحاول تحقيق الفوز منذ الجولة الأولى، وهو ما حدث بانتصار عريض سيساعد الفراعنة على استكمال مشوار وطريق المونديال بأفضل صورة".