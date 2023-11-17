اخبار الرياضه

بركات عن سداسية جيبوتي: المنتخب تعلم من أخطاء الماضي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بركات عن سداسية جيبوتي: المنتخب تعلم من أخطاء الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0 بداية موفقة في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

 

وأشار بركات في تصريحات تليفزيونية إلى أن المنتخب تجنب أخطاء الماضي بالاستهتار أمام المنتخبات الصغيرة التي سبق أن خسر أمامها بعض النقاط، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية.

 

وواصل: "المنتخب تعامل بجدية واضحة في مباراة جيبوتي وحاول تحقيق الفوز منذ الجولة الأولى، وهو ما حدث بانتصار عريض سيساعد الفراعنة على استكمال مشوار وطريق المونديال بأفضل صورة".

 

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

 

جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذى سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثانى من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" فى الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذى سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لتريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها فى الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.

 

وضم تشكيل منتخب مصر كلًا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: عمر كمال - محمد عبد المنعم - أحمد سامى - أحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطية - محمد الننى - أحمد سيد زيزو، وفى خط الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد.

 

بينما خاض منتخب جيبوتي اللقاء بالتشكيل التالي: حراسة المرمي: سوليت، والدفاع: على فارادا، موسى آرايتا، وارساما إبراهيم وموجيه إدريس، والوسط: عبدى حمزة، دواليه محمود ووارساما حسن، وفى الهجوم: جابريل دادزي، مهدى وصامويل أكينبو. 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements