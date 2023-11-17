شكرا لقرائتكم خبر عن بركات عن سداسية جيبوتي: المنتخب تعلم من أخطاء الماضي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الفوز على جيبوتي بنتيجة 6-0 بداية موفقة في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.
وأشار بركات في تصريحات تليفزيونية إلى أن المنتخب تجنب أخطاء الماضي بالاستهتار أمام المنتخبات الصغيرة التي سبق أن خسر أمامها بعض النقاط، سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية.
وواصل: "المنتخب تعامل بجدية واضحة في مباراة جيبوتي وحاول تحقيق الفوز منذ الجولة الأولى، وهو ما حدث بانتصار عريض سيساعد الفراعنة على استكمال مشوار وطريق المونديال بأفضل صورة".
جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذى سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثانى من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" فى الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذى سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لتريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها فى الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.
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