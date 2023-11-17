شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. تعادل فريق فقوسة وثابت البطل 1/1 بقبل نهائى البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق ثابت البطل الذى تقوده سارة حسين مع نظيره مدحت فقوسة بقيادة عبد الستار صبرى بهدف لكل فريق، فى قبل نهائي المنافسات. وتقدم فريق فقوسة بهدف قبل أن يدرك فريق البطل هدف التعادل لتنتهى المباراة بالتعادل 1/1.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.