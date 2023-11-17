شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. أعلام فلسطين وقمصان الشهداء ومحمود وادى يظهرون بالبرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حلقة اليوم من برنامج كابيتانو مصر هتاف الجماهير المتواجدة لفلسطين ورفع العلم الفلسطيني خلال الهتافات، دعما ومساندة للقضية الفلسطينية.

كما ارتدى المتسابقون قمصانا تحمل صور الشهداء والمصابين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ظهور اللاعب الفلسطيني محمود وادى لاعب المقاولون العرب فى الحلقة.

من جانبه، وجه محمود وادى الشكر إلى برنامج كابيتانو اللقاء الضوء على القضية، وأبدى حزنه على قتل الطفولة فى غزة على يد الاحتلال الإسرائيلى.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.