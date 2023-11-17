7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، أقرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بعدم أحقية نادي بيراميدز في الشكوى التي تقدم بها مختصما كلا من اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب مشاركة الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.

محمد صلاح: أتمنى تواجد الجماهير والألقاب الجماعية أهم من الأهداف الشخصية

يرى محمد صلاح نجم منتخب مصر ان إختراق دفاعات جيبوتي ساهم في الفوز الكبير للمنتخب المصري على جيبوتي بسداسية نظيفة فى إفتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .

شهدت الايام الماضية إعلان مسئولو نادى الزمالك إيقاف ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى لمدة شهر و عرضهم للبيع و خصم مالى من عقودهم على خلفية مغادرة معسكر الفريق وخضوعهم للتحقيق واتخاذ قرار مجلس إدارة بالعقوبة.

حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا. انفرد محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي بصدارة قائمة هدافي مصر فى تصفيات كأس العالم عبر تاريخها بعد تسجيله 4 أهداف فى شباك منتخب جيبوتي في المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن قارة أفريقيا. قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الأهلى و الزمالك فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط والتى تجمع الفريقين غدا الجمعة .