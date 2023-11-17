7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، أقرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بعدم أحقية نادي بيراميدز في الشكوى التي تقدم بها مختصما كلا من اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب مشاركة الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.
محمد صلاح: أتمنى تواجد الجماهير والألقاب الجماعية أهم من الأهداف الشخصية
انفرد محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي بصدارة قائمة هدافي مصر فى تصفيات كأس العالم عبر تاريخها بعد تسجيله 4 أهداف فى شباك منتخب جيبوتي في المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن قارة أفريقيا.
أقرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بعدم أحقية نادي بيراميدز في الشكوى التي تقدم بها مختصما كلا من اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب مشاركة الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية للبطولة الإفريقية 2022 / 2023، رغم أنه كان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، ويرى بيراميدز أنه كان الأحق بالمشاركة في دوري الأبطال بدلا من الأهلي كونه وصيف الدوري، وكان من الأولى مشاركة الأهلي في الكونفدرالية.
يعود محمود كهربا لاعب الأهلى للمشاركة فى مباريات فريقه بمسابقة الدورى بدءا من مباراته أمام زد في دوري nile، بعد انقضاء العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط بالإيقاف لمدة 6 مباريات فى مسابقة الدورى.
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