شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يفوز على الأهلى ويتوج بدورى مرتبط السلة للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سلة سبورتنج سيدات بلقب دورى مرتبط السلة بعد التغلب على الأهلى فى مباريات النهائية بنتيجة 81/75.

ونجح فريق سبورتنج فى عمل ريمونتادا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى 32/39، حتى تمكن الفريق السكندرى من التقدم والفوز على الأحمر حتى توج بلقب البطولة.

وصعد الأهلى لنهائي البطولة بعد التغلب على سموحة فى مباريات نصف النهائي ذهاب وعودة، بينما صعد سبورتنج بالفوز على نظيره الجزيرة.

وتوج فريق سلة الجزيرة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على سموحة بنتيجة 61/58، بينما حل سموحة رابعا.