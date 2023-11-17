شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب الأوليمبي يعدل برنامجه التدريبى ويشيد بفوز مصر على جيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريبه اليوم الرابع على التوالى فى معسكره الجاري بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار استعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وعدل البرازيلي ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي من موعد التدريبات، حيث بدأها فى الثالثة عصرا وأنهاها فى الرابعة والنصف، وذلك لمتابعة مباراة المنتخب الأول مع جيبوتي فى بداية تصفيات المونديال والتى انتهت بفوز الفراعنة بسداسية نظيفة، وشاهد ميكالى واللاعبون المباراة واستمتعوا بها واعتبرها بداية قوية نحو حلم المونديال.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذى سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثانى من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" فى الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذى سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لتريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها فى الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.

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