شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كنت قلقا من مواجهة جيبوتي.. ومواعيد الكاف غريبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن انطلاقة منتخب مصر وتحقيقه لفوز كبير أمام جيبوتي بسداسية نظيفة كانت هامة للغاية في بداية مشوار تصفيات كأس العالم، مشيدا بالدور الذي يقدمه محمد صلاح وتألقه مع الفراعنة، كما أن هناك حالة تركيز شديدة بين جميع اللاعبين، متمنيا مساندة الجمهور خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "فيتوريا قام باختيار التشكيل المناسب للمباراة خصوصا أن لديه مباراة أمام سيراليون بعد 3 أيام، والاتحاد الأفريقي اختيار موعدا غريبا للغاية، وأتمنى استغلال الدفعة المعنوية من الانتصار اليوم لمواصلة المشوار بقوة وتحقيق الفوز في اللقاء المقبل".

وأضاف: "كنت قلقا من ضربة البداية، لكن رجال المنتخب كانوا على قدر المسئولية، والجمهور لم يكن راضيا عن الأداء في وقت سابق، لكن المستوى تطور منذ معسكر الإمارات ومواجهتي زامبيا والجزائر الوديتين".

وواصل: "فيتوريا قام بإراحة محمد عبد المنعم خصوصا أن لدينا مباراة أخرى يوم الأحد القادم، وجميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة، والمدير الفني يريد الاستفادة من كل اللاعبين، والجميع لديه رغبة في المشاركة بصفة أساسية، ولدينا رحلة سفر 9 ساعات، ثم نخوض مران واحد، ومن ثم خوض المباراة المقبلة".

وأكمل: "فيتوريا قام بعمل تدريب لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، وتحدث معهم المدير الفني وأكد أن الفرصة قادمة لكل عناصر منتخب مصر، خصوصا أنهم لاعبون مميزون، وكل المراكز حاليا يوجد فيها نجوم كبيرة، والمدرب يلعب كرة هجومية ويسعى دائمًا لتسجيل الأهداف".

وزاد: "منذ التعاقد مع فيتوريا وأتحدث معه عن هوية المنتخب المصري، ولعب كرة قدم جيدة وتسجيل أهداف عن طريق اللعب بشكل هجومي مميز، ومن المتوقع أن يجري فيتوريا بعض التبديلات خلال لقاء سيراليون، والحمد لله نسير بشكل جيد ونتمنى استكمال المسيرة".

وأتم: "تحدثت مع اللاعبين بعد اللقاء وقمت بتقديم التهئنة لهم، والمباراة كانت جيدة ولكن لازال لدينا مشوار طويل، وهدفنا في النهاية الوصول لكأس العالم، دائمًا كنا نخشى البدايات، المنتخبات المصرية على مدار التاريخ كانت دائما تتعثر في بداية التصفيات، واللاعبين شعروا بفرحة الجماهير بالأداء اليوم وتسجيل المزيد من الأهداف أمر هام وقد يكون عامل مؤثر في حسم الصعود".