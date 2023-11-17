شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يصل للانتصار العاشر مع منتخب مصر فى 12 مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر للانتصار العاشر مع الفراعنة في 12 لقاء، وذلك بالفوز على جيبوتي بستة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما اليوم. وخاض فيتوريا مع المنتخب 12 مباراة حقق 10 انتصارات وتعادل مرة وخسر مرة، وسجل لاعبو المنتخب تحت قيادته 29 هدفا واستقبلت شباكهم 6 أهداف فقط. لعب: 12 فاز: 10 تعادل: 1 خسر: 1 سجل: 29 سكن شباكه: 6

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

جاء الهدف الأول من كرة عرضية أرضية من مصطفى محمد من الطرف الأيسر لتصل إلى محمد صلاح الذى سدد الكرة داخل الشباك، وعاد صلاح للتسجيل موقعا على الهدف الثانى من ضربة جزاء تحصل عليها عمر كمال، ولم تتوقف ماكينة صلاح التهديفية بعدما سجل قائد منتخب مصر الهدف الثالث "الهاتريك" فى الدقيقة 48 من عمر الشوط الثانى، ومن كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح منتخب مصر عن طريق فتوح لتصل إلى محمد صلاح الذى سدد كرة رائعة لتسكن الشباك، وجاء الهدف الخامس عن طريق مصطفى محمد مستفيدا من تسديدة قوية لتريزيجيه تصدى لها الحارس لتصل لمصطفى محمد الذى وضعها فى الشباك، وتمكن تريزيجيه من تسجيل الهدف الثالث قبل صافرة نهاية اللقاء بدقيقتين.