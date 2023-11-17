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أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023

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القاهرة - سامية سيد - حفلت الرياضة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023 بالعديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها انفرد محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى ونادي الإنجليزي بصدارة قائمة هدافي مصر فى تصفيات كأس العالم عبر تاريخها بعد تسجيله 4 أهداف فى شباك منتخب جيبوتي في المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة.

 

محمد صلاح: أتمنى تواجد الجماهير والألقاب الجماعية أهم من الأهداف الشخصية

يرى محمد صلاح نجم منتخب مصر ان إختراق دفاعات جيبوتي ساهم في الفوز الكبير للمنتخب المصري على جيبوتي بسداسية نظيفة فى إفتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .

 

محمد صلاح يحتفظ بـ"كرة السوبر هاتريك" مع منتخب مصر فى مباراة جيبوتى

احتفظ محمد صلاح قائد منتخب مصر بالكرة الخاصة بالمباراة التي أنتهت منذ قليل بين الفراعنة و منتخب جيبونى التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا لتصفيات كأس العالم 2026.

يراقب الجهاز  الطبي  لفريق  الزمالك برئاسة الدكتور محمد  أسامة،عمر  جابر  لاعب الفريق ويتابع حالته لمعرفة مدى تقدمه في تنفيذ البرنامج التأهيلى المخصص له للشفاء من الإصابة التي يعانى منها على مستوى العضلة الضامة.

الطائرة البارالمبي يفوز على ألمانيا ويتأهل لنهائى كأس العالم

فاز منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية على منتخب ألمانيا بنتيجة 3/1 وتأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس العالم لكرة الطائرة البارالمبية، والتي تستضيفها مصر بالصالة المغطاة بالمدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة 17 دولة، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

 

شهدت الايام الماضية إعلان مسئولو نادى الزمالك إيقاف ثلاثى الفريق أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى لمدة شهر و عرضهم للبيع و خصم مالى من عقودهم على خلفية مغادرة معسكر الفريق وخضوعهم للتحقيق واتخاذ قرار مجلس إدارة بالعقوبة.

 

 

حقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة أفريقيا.

 

 

انفرد محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطنى ونادي ليفربول الإنجليزي بصدارة  قائمة هدافي مصر فى تصفيات كأس العالم عبر تاريخها بعد تسجيله 4 أهداف فى شباك منتخب جيبوتي في المباراة  التى جمعتهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عن قارة أفريقيا.

 

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراة الأهلى و الزمالك فى إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط والتى تجمع الفريقين غدا الجمعة .

 

تأهل الثنائي المصري، مصطفى عسل وفارس الدسوقي، إلى الدور ربع النهائي ببطولة سنغافورة للاسكواش، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

اقترب التونسي علي معلول من لاعب الأهلي من تدعيم صفوف فريقه خلال مباراته ضد ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

منتخب اليد يختار مواجهة غينيا فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، اختار مواجهة منتخب غينيا في افتتاح كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يناير المقبل.

أقرت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بعدم أحقية نادي بيراميدز في الشكوى التي تقدم بها مختصما كلا من اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بسبب مشاركة الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية للبطولة الإفريقية 2022 / 2023، رغم أنه كان يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب ، ويرى بيراميدز أنه كان الأحق بالمشاركة في دوري الأبطال بدلا من الأهلي كونه وصيف الدوري، وكان من الأولى مشاركة الأهلي في الكونفدرالية.

 

يستأنف فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته غدا الجمعة فى إطار الاستعداد للمباراة الودية المقرر لها الأحد المقبل أمام الهلال الليبى، وذلك بعد الراحة التى حصل عليها الفريق اليوم الخميس بناء على تعليمات المدير الفنى.

 

يضع مسئولو النادى الأهلى، خلال الأيام الحالية، الرتوش النهائية على تفاصيل العقد الجديد المتوقع إبرامه فى غضون أيام قليلة مع محمد هانى ظهير أيمن الفريق، حيث اتفق مسئولو القلعة الحمراء مع اللاعب على تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى، ومن المتوقع الإعلان عن تجديد عقد محمد هانى خلال أيام حسب رؤية إدارة النادى فى اختيار التوقيت المناسب لإعلان التجديد.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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