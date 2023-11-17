أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 16-11-2023

تأهل الثنائي المصري، مصطفى عسل وفارس الدسوقي، إلى الدور ربع النهائي ببطولة سنغافورة للاسكواش، والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

اقترب التونسي علي معلول من لاعب الأهلي من تدعيم صفوف فريقه خلال مباراته ضد ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

منتخب اليد يختار مواجهة غينيا فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

أكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور، اختار مواجهة منتخب غينيا في افتتاح كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يناير المقبل.