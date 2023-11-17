شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: صلاح يبحث عن تحطيم الأرقام القياسية.. وفوجئت بمشاركة مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، أن الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة جاء بشكل رائع، خصوصًا أن اللاعبين أخذوا الأمور بجدية، رغم أن المنافس لم يكن قويًا، مشيرًا إلى أن عقلية اللاعبين ظهرت خلال المباراة وكان لديهم رغبة في أن تكون البداية قوية.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "المباراة كانت مهمة للغاية، وتحقيق محمد صلاح لرقم قياسي بعدما سجل سوبر هاتريك، وصلاح أصبح يتلذذ بتحطيم الأرقام القياسية وهو دائمًا يسعى لها".

وأضاف: "القائمة الحالية لمنتخب مصر تضم وفرة من اللاعبين ومكتملة بشكل مميز، وكلهم عناصر متقاربة في المستوى الجيد، وأي لاعب سوف يشارك في اللقاء المقبل سيقدم أداء جيد".

وواصل: "الفوز على سيراليون سيكون هاما للغاية، من أجل الوصول للنقطة السادسة، وحسم الفوز مبكرا على جيبوتي منح فيتوريا اريحية في إجراء العديد من التبديلات لإراحة لاعبيه قبل السفر الطويل إلى ليبيريا".

وأكمل: "منتخب مصر أضاع 3 فرص في أول دقيقتين، ومصطفى محمد عاندته الكرة في بعض الأوقات لكنه سجل في النهاية، وهذا شىء إيجابي للاعب من أجل اكتساب الهدوء، كما أنه وصل لفورمة جيدة بعدما خاض مباريات قوية في الدوري الفرنسي، وكل موسم هناك سيزيد ويتطور مستواه".

وزاد: "فوجئت بوجود مروان عطية في وسط الملعب بشكل أساسي، لكن مشاركته سيزيده فنيًا وسيعطيه جرعة كبيرة من الثقة وكان في حاجة للعب اليوم، ولكن فيتوريا لم يفكر في ذلك لأنه يريد فقط الفوز ويفكر دائمًا في الخصم، بعد التشاور مع الجهاز المعاون، المدرب سيراعي البُعد النفسي في أمم إفريقيا لأنه سيكون هناك تجمع ويكون هناك تقارب بين المجموعة كلها".

وتابع: "مشاركة أحمد فتوح كانت جيدة، وأي أزمة خارج الملعب يتم حلها بالدفع باللاعب أساسيًا، ويؤدي بشكل جيد وهو ما حدث اليوم، فتوح قدم مستوى رائع والذي خاض اللقاء كاملا وكذلك عمر كمال عبدالواحد مع محمد صلاح".

وأتم: "من الوارد مشاركة علي جبر في المباراة المقبلة أساسيا مع عبدالمنعم، وأتمنى الفوز في المباراة المقبلة وأن يكون هناك عودة قوية للجمهور المصري في مدرجات استاد القاهرة، وأتمنى أن نأخذ الأمور بجدية، وقمنا بعمل خطوات تسويقية مميزة وجلبنا راعي لبث المباريات، ولن يكتمل النجاح إلا بعودة الجمهور المصري لمؤازرة ودعم اللاعبين".