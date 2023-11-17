أحمد عاطف يعود لقيادة هجوم مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت بالكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد عاطف مهاجم فريق مودرن فيوتشر لقيادة هجوم الفريق في المواجهة المقبلة أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به.

وعانى أحمد عاطف من بعض آلام في الظهر، ويخوض حاليا التدريبات بشكل قوى لاستعادة قوته البدنية والفنية قبل اللقاء.

وبدأ البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، رحلة استكشاف سوبر سبورت الجنوب أفريقي لتحديد نقاط القوة والضعف، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى افتتاح دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أخطر مسئولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب أفريقي، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 26 نوفمبر الجاري على ملعب استاد السلام.