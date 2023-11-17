شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: موديست غير جاهز.. وإمام عاشور ماقدمش 50% من مستواه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام عاشور، لاعب الأهلى والمنتخب السابق، أن موديست لاعب الأهلى ليس جاهزا فى الوقت الحالي، ولا بد أن يجتهد أكثر من ذلك، قائلا: "لسه مش جاهز ولازم يشتغل أكتر".

وقال عاشور فى برنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة أون سبورت: "لازم المدرب يدوس عليه شوية لأنه هيفرق مع الأهلى".

وعن انضمام إمام عاشور للأهلى قال لاعب الفريق السابق إن عاشور صفقة جيدة ولم يقدم حتى الآن 50% من مستواه، وأشار حسام عاشور إلى أن أليو ديانج من أفضل المحترفين فى مصر.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.