جائزة لاس فيغاس: فيرستابن القياسي ينتقد سباقاً "استعراضياً"

الرياص - اسماء السيد - لاس فيغاس (الولايات المتحدة) : في وقت تستعد فيه لاس فيغاس بولاية نيفادا الأميركية الى الاحتفال في نهاية الاسبوع الحالي بعودة سباق جائزتها الكبرى بعد مرور 41 عامًا على أول سباقين، فاجأها سائق ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن بتصريح محبط واصفا السباق بأنه "استعراضي بنسبة 99 بالمئة".

وقال فيرستابن الأربعاء خلال حفل افتتاح السباق الذي سيقام السبت ليلا "إنه سباق استعراضي بنسبة 99 بالمئة ورياضي بنسبة واحد بالمئة".

17 فوزا في 20 سباق

وأضاف السائق المسيطر بشكل مذهل على منافسات بطولة العالم هذا الموسم بتحقيقه 17 فوزا في 20 سباقاً "لا أشعر بالكثير من الأحاسيس لأكون صادقاً. أركّز دائماً على الأداء ولا أحبّ حقا الأشياء التي تدور حوله".

وأوضح فيرستابن الذي ضمن لقبه العالمي الثالث توالياً قبل شهر، في معرض ردّه عن سؤال حول الحلبة المرسومة في الشارع الرئيس الشهير "ستريب" قلب المدينة وكازينوهاتها "ليست مثيرة للاهتمام جداً... فهي تفتقر إلى المنعطفات. أعلم بالطبع أن هناك بعض الأماكن الشهيرة، لكن دعني أقول إنها ليست من اهتماماتي".

وتابع السائق البالغ من العمر 26 عاماً "أنا دائمًا أبدي رأيي، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، هكذا أنا. بعض الناس يحبّون اللمعان، وأنا لا أحب ذلك على الإطلاق. أنا أستمتع بالتواجد في فيغاس، ولكن ليس من أجل المنافسة".

وأردف قائلاً "أتفهّم وجهة النظر التجارية للمنظّمين. أنا فقط أبدي رأيي في الجانب الرياضي. سواء أحببت ذلك أم لا، فإنهم ما زالوا يكسبون المال، لذا فإن رأيي لا يهم. لكنني لن أتظاهر".

وعندما سُئل عما إذا كان يتطلّع على الأقل إلى سباق الأحد، بدا فيرستابن غير متحمّس، وقال "لا، لا، لكنني أتطلع إلى محاولة بذل قصارى جهدي، لكنني لا أتطلع إلى هذا".

عودة بعد 41 عاماً

منذ أن سيطرت شركة "ليبرتي ميديا" الأميركية على الفورمولا واحد عام 2017، نفّذت استراتيجية توسع في دولة سباقات "ناسكار" و"إندي كار". وانعكس هذا في النمو القوي في الاهتمام والذي عزّزته بشكل خاص سلسلة "درايف تو سورفايف" على نتفليكس، مع زيادة عدد الجماهير أيضًا على قناة "إي إس بي إن".

ولن يقام سباق الجائزة الكبرى لمدينة ألعاب الميسر الأحد كالمعتاد بل السبت (الأول منذ جنوب إفريقيا عام 1985) وفي الليل، على أن يبدأ في الساعة 10 مساءً (السادسة صباحا الأحد بتوقيت غرينيتش).

ويعود سباق المدينة الى الواجهة للمرة الاولى منذ سباقي 1981 و1982 عندما أقيم في موقف السيارات الخاص بفندق "سيزارز بالاس" الشهير. بعد مرور 41 عامًا، فكرت الفورمولا واحد بشكل أكبر من خلال حلبة على طول الشارع الرئيس ستريب الذي تصطف على جانبيه فنادق الكازينو الفاخرة والمزين بالعديد من اللافتات المضيئة والمجمعات الفندقية الضخمة ونوافير بيلاجيو التي ترتفع في الهواء في تصميم رقصات منسقة.

ويبلغ طول الحلبة، غير المعروفة للسائقين، 6.2 كلم، وهي ثاني أطول حلبة هذا الموسم بعد سبا فرانكورشان البلجيكية، بينها خط مستقيم بطول 1.9 كلم.

وبعدما حسم فيرستابن لقب الموسم، ستكون الانظار شاخصة نحو زميله في الفريق المكسيكي سيرخيو بيريس وسائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وصراعهما على الوصافة.