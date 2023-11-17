تصفيات أوروبا 2024: إسبانيا تجدد فوزها على قبرص وتنفرد بالصدارة

الرياص - اسماء السيد - نيقوسيا: جدد المنتخب الإسباني الضامن تأهله إلى كأس أوروبا 2024 في كرة القدم فوزه على مضيفه القبرصي 3 1 لينفرد بصدارة المجموعة الأولى اثر تعادل اسكتلندا الضامنة بدورها تأهلها مع مضيفتها جورجيا 2 2 الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة ما قبل الاخيرة من التصفيات.

وحسم منتخب "لا روخا"، الفائز بسداسية نظيفة على ارضه ذهابا، النتيجة لصالحها بعد نصف ساعة من صافرة البداية بثلاثية لامين جمال (5) وميكل أويارسابال (22) وخوسيلو (28). وسجل هدف قبرص الوحيد البديل كوستاس بيلياس (75).

تقدم بفارق نقطتين عن اسكتلندا

ورفعت اسبانيا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 18 نقطة، متقدمة بفارق نقطتين عن وصيفتها اسكتلندا و8 نقاط عن النروج الثالثة والغائبة عن هذه الجولة. وتحتل جورجيا المركز الرابع مع 8 نقاط، فيما مُنيت قبرص بخسارتها الثامنة توالياً في التصفيات لتقبع في قاع الترتيب بعلامة صفر، مع 28 هدفا في شباكها وثلاثة اهداف لصالحها.

وقرر لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا عدم المخاطرة باقحام نجم مانشستر سيتي الانكليزي رودري بعد فحوصات طبية خضع لها اكدت عدم جهوزيته.

ولم ينتظر المنتخب الإسباني سوى 5 دقائق من صافرة البداية ليفتتح التسجيل بعد لعبة جماعية لتصل الكرة داخل المنطقة إلى النجم الصاعد المغربي الاصل جمال الذي راوغ الحارس جويل مول ثم احد المدافعين وسدد بقدمه اليسرى في الشباك، في ثاني أهدافه الدولية في ثالث مباراة له بقميص "لا روخا".

رصيد الاهداف الدولية

وضاعف الاسبان النتيجة بعد تمريرة من غريمالدو إلى أويارسابال الذي كسر مصيدة التسلل وسدد كرة بينية خدعت الحارس (22)، ليرفع مهاجم ريال سوسييداد رصيده من الاهداف الدولية إلى سبعة في 26 مباراة.

وتحوّل أويارسابال إلى ممرر للهدف الثالث بعدما نفذ ركلة ركنية تابعها خوسيلو بقدمه اليمنى (28)، في خامس اهدافه الدولية في 9 مباريات، والرابع في التصفيات الحالية.

وقلّصت قبرص النتيجة بعدما استعاد غريغوريس كاستانوس الكرة من غافي في وسط الملعب ومررها في العمق إلى بيلياس الذي خدع الحارس ديفيد رايا بتسديدة بقدمه اليسرى (75).

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت اسكتلندا مع مضيفتها جورجيا 2 2.