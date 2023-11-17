تصفيات مونديال 2026: قطر تسحق أفغانستان ورباعية للمعزّ علي

الرياص - اسماء السيد - الدوحة: حقق المنتخب القطري فوزاً عريضاً على نظيره الأفغاني 8 1 الخميس على استاد خليفة في مستهل مشواره في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وفرض المعز علي، هداف كأس آسيا الأخيرة 2019، نفسه نجما للمباراة بتسجيله أربعة اهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق 15 و26 و33 و45+3 من ركلتي جزاء، فيما أضاف كل من حسن الهيدوس (11) ومصطفى طارق مشعل (18) وأحمد علاء الدين (53 من ركلة جزاء) وتميم منصور (90+4) أهداف قطر.

وسجل هدف الضيوف الوحيد أمير الدين شريفي (13).

وتقدم المنتخب القطري عبر تسديدة الهيدوس (11) لكن الضيوف فاجأوا أصحاب الأرض بادراك التعادل عبر شريفي الذي استغل خطأ دفاعيا (13).

وسرعان ما استعاد المنتخب القطري الأسبقية عبر رأسية المعز علي من عرضية همام الأمين (15)، ثم أضاف مصطفى طارق بعد ثلاث دقائق الهدف الثالث من تسديدة من داخل المنطقة.

وعاد المعز ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والرابع لفريقه من عرضية همام الأمين (26) قبل ان يضيف الثالث له والخامس لقطر من ركلة جزاء كسبها أكرم عفيف (33).

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول حصل عفيف على ركلة جزاء ثانية نفذها المعز أيضاً بنجاح (45+3) مكملاً الـ"سوبر هاتريك".

ومع بداية الشوط الثاني، كسب فريق المدرب البرتغالي كارلوس كيروش ركلة جزاء ثالثة عبر بيدرو ميغيل نفذها أحمد علاء بنجاح مسجلاً الهدف السابع (53).