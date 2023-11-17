بعد سداسية جيبوتي.. ترتيب مجموعة الفراعنة في تصفيات المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى من عمر تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة الى نهائيات بطولة كأس العالم القادم 2026 بالولايات المتحدة الامريكية، بعد فوزه على جيبوتي بستة أهداف نظيفة، في الجولى الأولى.

وجاء ترتيب المجموعة كالتالى :

1 ) منتخب مصر .. 3 نقاط.

2 ) منتخب إثيوبيا .. نقطة واحدة.

3 ) منتخب سيراليون .. نقطة واحدة.

4 ) منتخب بوركينا فاسو .. دون نقاط.

5 ) منتخب غينيا بيساو .. دون نقاط.

6 ) منتخب جيبوتى .. دون نقاط.

يلتقي منتخب مصر مع سيراليون في السادسة من مساء الأحد المقبل بتوقفيت القاهرة، في ليبيريا، في الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ويلعب منتخب مصر في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا

وحقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى .

القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات المونديال

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