اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات «يورو 2024»

إيطاليا - مقدونيا الشمالية 23:45

إنجلترا - مالطة 23:45

الدانمارك - سلوفينيا 23:45

تصفيات المونديال (إفريقيا)

إسواتيني - ليبيا 17:00

الكاميرون - موريشوس 23:00

تونس - ساوتومي 23:00

مونديال الناشئين

السنغال - اليابان 13:00

بولندا - الأرجنتين 13:00

إنجلترا - البرازيل 16:00

إيران - كاليدونيا الجديدة 16:00

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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