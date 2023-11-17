الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصفيات «يورو 2024»
إيطاليا - مقدونيا الشمالية 23:45
إنجلترا - مالطة 23:45
الدانمارك - سلوفينيا 23:45
تصفيات المونديال (إفريقيا)
إسواتيني - ليبيا 17:00
الكاميرون - موريشوس 23:00
تونس - ساوتومي 23:00
مونديال الناشئين
السنغال - اليابان 13:00
بولندا - الأرجنتين 13:00
إنجلترا - البرازيل 16:00
إيران - كاليدونيا الجديدة 16:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App