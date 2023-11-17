الامارات | صدارة ثلاثية في انطلاق «دي بي ورلد».. وماكلروي يسجل ضربة واحدة تحت المعدل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك الدنماركي نيكولاي هوجارد، والفرنسيان ماثيو بافون، وجولين جويير، صدارة الترتيب في الجولة الأولى برصيد خمس ضربات تحت المعدل، مع انطلاق المنافسات النسخة الـ15 لبطولة جولة «دي بي ورلد»، الختامية لموسم «السباق إلى دبي»، التي تقام تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في نادي عقارات جميرا للغولف في دبي، وتستمر حتى غد السبت، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة «دي بي ورلد».

ونجح هوجارد تحديداً من اللحاق بالثنائي الفرنسي بعد أداء قوي من اللاعب الباحث عن تجديد ذكريات التفوق في الإمارات، وهو الذي حقق آخر ألقابه في الجولة في بطولة رأس الخيمة عام 2022، لكنه تواجد ضمن الفريق الأوروبي الفائز بلقب كأس رايدر هذا العام. وتواجد البولندي أدريان ميرونك، النجم المقيم في دبي، بالمركز الرابع في الجولة الأولى، بعدما حقق أربع ضربات تحت المعدل.

واكتفى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، الذي ضمن الفوز بلقب الموسم للسباق إلى دبي، بتسجيل ضربة واحدة تحت المعدل، فيما حقق الإسباني جون رام حامل لقب بطولة جولة «دي بي ورلد»، رصيداً مساوياً للمعدل بمجموع 72 ضربة.