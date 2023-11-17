محمد بركات: المنتخب تعلم من أخطاء الماضي

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق، إن منتخب مصر تعلم من أخطاء الماضي بعد اكتساحه جيبوتي بسداسية نظيفة في افتتاح مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

وأشار بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن المنتخب تجنب أخطاء الماضي بالاستهتار أمام المنتخبات الصغيرة التي سبق أن خسر أمامها بعض النقاط سواء في تصفيات كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية.

وواصل:" المنتخب تعامل بجدية واضحة في مباراة جيبوتي وحاول تحقيق الفوز منذ الجولة الأولى وهو ما حدث بانتصار عريض سيساعد الفراعنة على استكمال مشوار وطريق المونديال بأفضل صورة".

حقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا على نظيره جيبوتي بسداسية من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

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