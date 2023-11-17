منتخب البرتغال يهزم ليشتناشتين بثنائية في تصفيات يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب البرتغال على نظيره ليشتناشتين بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما لحساب منافسات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة العاشرة، من تصفيات أمم أوروبا 2024.

وجاءت ثنائية البرتغال بتوقيع كريستيانو رونالدو وجواو فيلكس في الدقيقتين 47، 57 من عمر المباراة.

ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الأخيرة برصيد 27 نقطة، بينما يتذيل منتخب ليشتناشتين الترتيب بدون أي نقاط.

ويواجه منتخب البرتغال نظيره ايسلندا يوم الاحد المقبل في الجولة العاشرة من تصفيات أمم أوروبا 2024.

وقاد كريستيانو رونالدو تشكيل البرتغال لمواجهة ليشتناشتين ومعه في التشكيل كل من جواو فيليكس وبيرنارد سيلفا، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: خوسية سا

في خط الدفاع: توتي جوميز، جواو كانسيلو، انتونيو سيلفا.

في خط الوسط: روبن نيفيز، برونو فيرنانديز، جوتا، بيرناردو سيلفا

في خط الهجوم: جونزالو راموس، كريستيانو رونالدو، جواو فيلكس

ويتواجد على مقاعد بدلاء البرتغال كل من روي باتريسيو وروبن دياز ورفائيل جاريرو وجواو بالينا وجواو نيفيس وجونزالو إيناسيو وريجاردو هوتا واوتافيو مونتيرو وبروما وجواو ماريو وديوجو كوستا وفيتور بيريرا.