ياسر رشاد - القاهرة - قرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد ثلاثي المنتخب الأول لكرة القدم، من القائمة التي تستعد لخوض مواجهة سيراليون، في تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

استبعاد ثلاثي منتخب مصر من قائمة مباراة سيراليون

جاء قرار المدرب روي فيتوريا باستبعاد كل من طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات من معسكر الفراعنة، وقائمة اللقاء التي تستعد لمواجهة سيراليون، بسبب عدم استكمال الثلاثي الحصة التدريبية التي كانت في اعقاب مباراة جيبوتي مساء الخميس.

لم يشارك عدد من لاعبي منتخب مصر في مباراة جيبوتي، ليقرر فيتوريا خوضهم مران جماعي عقب اللقاء والذي لم يشارك فيه الثلاثي المذكور، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.

من المقرر ان تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أما سيراليون، يوم 19 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

كان المنتخب المصري قد حقق الانتصار على جيبوتي بـ 6 أهداف دون مقابل، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.