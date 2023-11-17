خبراء التحكيم يهاجمون الجبلاية : بيريرا فاشل والحكام من سيء لأسوأ معه

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى نجوم ورموز التحكيم المصري عدم رضاهم عن مستوى منظومة التحكيم الحالية وتحديدا منذ تولي البرتغالي فيتور بيريرا المسئولية، مؤكدين أن التحكيم يسير من سيء لأسوأ ورئيس لجنة الحكام البرتغالي لا يقدم أي شيء ويحصل فقط على آلاف الدولارات دون عائد.

وقال الحكم الدولي السابق توفيق السيد إنه رفض فكرة العمل مع بيريرا الذي يرى أنه فاشل ولا يصلح لإدارة التحكيم المصري لمدة موسم آخر، وهذا رجل لا يجوز أن يظل فى منصبه يوما واحدا بعد قوله من قبل إن التحكيم فى مصر "سلطة"، وأنه كان لمدة 6 أشهر لا يتدخل فى إدارة التحكيم المصري، وكان لابد على اتحاد الكرة إقالته.

أضاف قائلا:" بيريرا لا يصلح من أول يوم لإدارة التحكيم المصري، وهو للأسف كل ما يقوله كذب بشأن تطوير الحكام أو أنه فعل أي إنجاز لأنه علي لسانه أيضًا قال إنه لم يتدخل في أي قرار لمدة 6 أشهر".

وقال جمال الغندور، الحكم الدولي، رئيس لجنة الحكام الأسبق، إن مستوى التحكيم في تراجع كبير منذ أن تولى بيريرا رئاسة لجنة الحكام، وهذا واضح للجميع وخاصة مع بداية الموسم الحالي.

أضاف قائلا:" لجنة الحكام في الأيام الماضية عاقبت 5 حكام بالإيقاف، بسبب أخطائهم التحكيمية في مسابقة الدوري الممتاز بعد أول ثلاث جولات من البطولة، وهو رقم كبير بعد لعب ٣ جولات فقط أي 27 مباراة في الدوري، وهو رقم لم يحدث من قبل، ولابد من وقفة مع التحكيم في الفترة الحالية، في ظل الجدل المتواجد وفترة تولي عصام عبد الفتاح لجنة الحكام كانت أفضل بكثير من الفترة الحالية لبيريرا".

أما الحكم الدولي السابق جهاد جريشة شن هو الآخر هجوما عنيفا على بيريرا مؤكدا أنه لا يعلم شيئاً عن التحكيم المصري، مشيرا إلى التصنيف ظلم العديد من الحكام، وتسبب في احتقان بينهم وتصدير المشاكل لاتحاد الكرة، مؤكدا أن اختلاف التقييم والتصنيف والذي ابتدعه البرتغالي بيريرا، هو من تسببت في أزمة للحكام، وبيريرا سيء للغاية في كل قراراته، ولا يوجد أي تطوير مطلقا في المنظومة.