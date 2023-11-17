إبراهيم صلاح: معتمد جمال أعاد الثقة للاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، نجح فى منح الثقة للاعبين خلال فترة قصيرة.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك أظهروا قدراتهم فى مباراة بيراميدز إلى جانب اللعب بالروح القتالية والإصرار على الفوز لإسعاد الجماهير".

إبراهيم صلاح: محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، أسطورة كرة القدم المصرية.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صلاح من أعظم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية، وهو لاعب لا يحب الحديث ولكنه دائما يرد فى الملعب فقط".

وأضاف: "كنت محظوظا لمزاملة محمد صلاح فى الملعب مع منتخب مصر فهو لاعب مميز خارج وداخل الملعب".

حقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا على نظيره جيبوتي بسداسية من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون في ثاني لقاءات دور المجموعات بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.حازم إمام: كنت قلق من مواجهة جيبوتي.. وفيتوريا سيقوم بإجراء تبديلات في تشكيل مصر أمام سيراليون